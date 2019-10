PSG : Paris a frôlé le coup génial à 75 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont livrés une véritable guerre sur le terrain du mercato dans le dossier Frenkie De Jong. Alors en pleine ascension avec l’Ajax Amsterdam, l’international néerlandais de 22 ans était la priorité du Barça et du PSG, deux clubs qui étaient prêts à le recruter mais à le laisser terminer la saison à l’Ajax. On le sait, c’est le champion d’Espagne en titre qui a raflé la mise avec une offre de 75 ME acceptée par l’Ajax. Mais selon les informations de Catalunya Radio, Paris est passé à un rien de s’offrir Frenkie De Jong.

En effet, le média espagnol affirme que Frenkie De Jong avait dans un premier temps donné son accord au Paris Saint-Germain. L’agent du Néerlandais avait ainsi informé le manager général du Barça, Pep Seguera, le 16 janvier 2019, que son client allait s’engager en faveur du PSG. Une information qui a fait bondir Barcelone et notamment son directeur sportif Eric Abidal, lequel a immédiatement pris son téléphone pour discuter avec Frenkie De Jong… et le faire changer d’avis au dernier moment. La suite, on la connaît avec la signature du Néerlandais à Barcelone, où il est un titulaire indiscutable depuis le début de la saison…