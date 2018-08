PSG : Paris a fait le coup du siècle avec Buffon balance Vercoutre

Dans : PSG, Ligue 1.

Questionné sur la venue de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain, Rémy Vercoutre a clairement des étoiles dans les yeux.

Arrivé libre cet été en provenance de la Juventus, où il a passé 17 ans de sa longue et belle carrière, Gianluigi Buffon a déjà étrenné le maillot du club de la capitale française à trois reprises. Au Trophée des champions, où il a remporté son premier trophée en France, puis en Ligue 1, où il s'est montré devant le public tricolore. En 270 minutes avec Paris, le portier italien n'a encaissé qu'un seul but, face à Roux contre Guingamp samedi (3-1). Mais à part cela, le gardien de 40 ans a été impeccable sur sa ligne, en effectuant notamment un arrêt réflexe de très grande classe en début de match contre l'En Avant. Une parade remarquée qui suit une belle première face à Caen au Parc. De quoi enthousiasmer Rémy Vercoutre.

« Si je suis heureux de l’arrivée de Buffon en Ligue 1 ? Comment ne pas l’être ? Je vois d’ailleurs peu de critiques à son encontre. Il semble être un homme délicieux. Ce n’est pas que de la communication, je pense qu’il l’est réellement. En plus, c’est la classe à l’état pur. Quel gardien ! On l’a vu contre Caen, son premier match, il a peu d’interventions à faire et il les fait. Et il se relève avec le sourire ! On a de la chance de l’avoir et c’est un super coup pour le PSG, à tout point de vue », a lancé, dans Le Parisien, l'ancien gardien et désormais consultant, qui estime donc que Buffon va faire passer un cap au PSG dans les cages, là où Areola et Trapp n'ont jamais réussi à convaincre ces dernières saisons.