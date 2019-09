PSG : Paris a fait du Liverpool, Di Meco voit grand

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Avec une telle équipe, le Paris Saint-Germain doit encore et toujours viser le dernier carré de la Ligue des Champions.

Sauf qu’avant de penser à la phase finale de cette C1, le club de la capitale devra avant tout sortir de sa poule. Ce qui devrait être une formalité sachant que le PSG a frappé un grand coup d’entrée en venant tranquillement à bout du Real Madrid au Parc des Princes (3-0). Un match référence sur lequel Thomas Tuchel doit clairement s’appuyer pour la suite de cette saison. Une théorie validée par Eric Di Meco, qui a commenté le match sur RMC Sport mercredi.

« J’ai envie de parler d’un match fondateur, parce que c’est dans ce sens-là qu’il faut travailler. On a été éblouis par Liverpool l’an passé, et pour moi quand on parle de Liverpool comme exemple, c’est parce que la triplette offensive de Liverpool c’est du très haut niveau. Et c'est ce qu’on a vu là… Quand tu regardes les noms à Liverpool au milieu du terrain, quand tu vois Henderson, Wijnaldum, Milner, Fabinho, eh bien c’est ce qu’ont fait les Parisiens contre le Real, dans l’intelligence de jeu, dans la combativité, l’envie de tout donner pour son partenaire, et surtout dans le talent, avec un Gueye qui est un concentré de Thiago Motta et de Matuidi. Le secret pour Paris va être maintenant d’incorporer les stars qui sont incontournables, et de leur faire faire ce que font Salah, Mané, et les autres… », a précisé le consultant de RMC, qui pense donc que Paris fera de très bons résultats en Coupe d’Europe avec l’attitude affichée contre le Real.