PSG : Paredes et Mbappé, la terrible confidence

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Il n'a apparemment pas laissé un bon souvenir à tous ses anciens coéquipiers.

Le PSG marquait les esprits il y a quelques mois en annonçant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu'en 2025 (2024 ?). Le champion du monde a une nouvelle fois recalé le Real Madrid, pour le plus grand malheur des fans merengue. En ce début de saison, Kylian Mbappé fait pas mal parler de lui. Sur le terrain, le champion du monde alterne le bon et le moins bon. En dehors, ses affaires avec la FFF ou encore l'affaire Pogba le mettent sur le devant de la scène, souvent malgré lui. Cet été, pas mal de changements ont eu lieu au PSG. Certaines informations indiquaient que Kylian Mbappé n'y serait pas étranger, lui qui aurait souhaité le démantèlement de la branche sud-américaine. Parmi les joueurs qui sont partis cet été, on peut citer Leandro Paredes, proche du duo Neymar-Messi.

Paredes, le message est plutôt clair !

#ESPNF12 "NO SOY QUIÉN PARA HABLAR DE ÉL, NO TENÍA RELACIÓN".



Leandro Paredes sobre Kylian Mbappé. pic.twitter.com/YKM5T3o5hI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2022

L'international argentin, aujourd'hui à la Juventus, a été sollicité ces dernières heures en conférence de presse sur Mbappé. Et sa réponse a eu le mérite d'être clair : « Je ne sais pas, je ne suis personne pour parler de lui. J'avais des relations avec ceux que vous savez. Mais ceux avec qui je n'en avais pas, je ne peux pas t'en parler ». Voilà de quoi mettre un peu plus d'eau au moulin des détracteurs de Mbappé. Pas de quoi non plus calmer les rumeurs de clans au PSG. Ces dernières semaines, le comportement individualiste du champion du monde frustre les fans, qu'ils soient du PSG ou de l'équipe de France. D'ailleurs, depuis le début de la saison, l'ancien de Monaco n'a réalisé aucune passe décisive. Ses relations sportives avec Leo Messi et Neymar sont plutôt bonnes. Mais en interne, la donne serait différente. Surtout avec Neymar Jr, qui ne supporterait plus le nouveau statut de Kylian Mbappé au PSG.