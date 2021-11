PSG : Ousmane Dembélé au niveau de Neymar, il ose

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En juillet 2017, le PSG recrutait Neymar et le FC Barcelone misait sur Ousmane Dembélé pour compenser le départ de la star brésilienne.

Quatre ans plus tard, les bilans de Neymar au Paris Saint-Germain ainsi que d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone sont très contrastés. C’est surtout le cas pour l’international français, dont la carrière en Espagne est pourrie par les blessures. En l’espace de quatre ans, Dembélé n’a disputé que 119 matchs avec le Barça pour un total famélique de 30 buts, un bilan bien maigre pour un joueur payé plus de 100 millions d’euros. Ousmane Dembélé est pourtant de la même trempe que Neymar selon Ivan Rakitic, qui a eu l’occasion de jouer avec Neymar et avec l’ancien Rennais à Barcelone. Aujourd’hui à Séville, l’international croate est convaincu que Dembélé a un talent hors normes, qu’il n’a malheureusement pas eu l’occasion d’exprimer pleinement au Barça.

« Pour moi, Ousmane a des qualités que très peu de joueurs ont. Il pourra clairement faire la différence pour le Barça à son retour. Que dire de plus, je prie Dieu pour qu'il ne se blesse plus et qu'il retrouve le rythme. On l'a vu la saison dernière quand il était au top, le Barça était très fort. Il est de la trempe d'un Neymar ou de joueurs de ce style. Il adore les un contre un, il est très décisif. Quand il se retrouve face au gardien, il n'y a plus rien à faire » a lancé Ivan Rakitic dans une interview accordée à BeInSports. Au cours de cet entretien, le Croate a également évoqué un possible transfert au PSG, où il a souvent été envoyé par les journaux espagnols par le passé. « Signer au PSG… Ah ! Aujourd’hui, cela me plairait. S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain ! Plus sérieusement, cela ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. J’aurais bien aimé jouer à Paris. Le PSG pour moi… ce qu’ils sont en train de réaliser, et pas seulement cette saison mais bien depuis plusieurs années, mérite un grand respect » a lancé le milieu de terrain du FC Séville, dont les propos risquent quand même d’en scandaliser certains en Andalousie…