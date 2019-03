PSG : « On va la gagner », Kurzawa annonce la victoire en LDC

Dans : PSG, Ligue des Champions.

La sortie de route du Paris Saint-Germain contre Manchester United a été vécue comme un tremblement de terre.

Il faut dire qu'après son huitième de finale aller de Ligue des Champions à Old Trafford (2-0), le club de la capitale se voyait déjà en quarts. Mais au Parc des Princes, Paris a vécu une nouvelle désillusion XXL (1-3), à l'image de celle subie en 2017 contre le Barça. Un troisième échec de suite dès l'entame de la phase finale de la C1 qui fait tâche pour une formation aussi puissante que le PSG. Même s'il n'a pas vécu ce come-back sur la pelouse, vu qu'il était remplaçant derrière Juan Bernat, Layvin Kurzawa est encore sous le choc de cette élimination.

« PSG-MU ? J'étais comme un fou. On se dit qu'il y a une malédiction. On ne fait pas le match qu'il faut, mais à côté de ça, on a pas de chance. Avec les joueurs que l'on a, le coach que l'on a... On a un groupe de fou. L'année prochaine, on va recommencer, on va la gagner, je ne sais pas quand, mais on va la gagner cette Ligue des Champions », lance, sur Canal+, le latéral gauche, qui estime donc que l'année 2020 sera la bonne pour Paris. Tous les joueurs parisiens rêvent de cela depuis désormais quasiment 10 ans, sauf que le PSG n'a toujours pas atteint le dernier carré de la Champions...