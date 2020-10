PSG : On ne reconnait plus Kurzawa, merci l'OM

Dans : PSG.

Arrivé en fin de contrat au mois de juin dernier, Layvin Kurzawa a prolongé sur la durée au PSG, ce qui a littéralement scotché tout le monde.

Pour beaucoup, cela était surtout la preuve irréfutable que Leonardo n’avait absolument pas les moyens financiers de boucler la venue d’un arrière gauche. Il faut dire que l’ancien monégasque multipliait les passages sur le banc de touche, et ne proposait absolument aucune concurrence à Juan Bernat, titulaire indiscutable. Même le jeune Mitchel Bakker avait fini par lui passer devant. Mais ces dernières semaines, tout a changé. L’Espagnol s’est gravement blessé et Thomas Tuchel a décidé de faire confiance à l’international français, qui commence à enchainer les matchs. Il a d’ailleurs été plutôt à son avantage ce mercredi soir face à Basaksehir, lui qui était si souvent à la peine en Ligue des Champions. Une bonne performance soulignée et aussi expliquée par Loïc Tanzi, le journaliste de RMC qui suit le PSG, et pour qui son carton rouge face à l'OM lui a doublement servi.

« Layvin Kurzawa a profité de ses six matches de suspension en L1 pour faire une préparation physique complète de trois semaines. Le latéral gauche souhaite revenir à son meilleur niveau cette saison. Il semble être sur un chemin positif », a livré le suiveur du Paris Saint-Germain, qui espère enfin une prise de conscience de la part de Layvin Kurzawa dans sa carrière. Il faut dire qu’à 28 ans, et pour sa sixième année à Paris, l’arrière gauche cherche toujours sa saison de référence, lui qui n’a jamais dépassé le cap des 20 matchs de Ligue 1 en un exercice sous le maillot du Paris SG.