PSG : On n'est pas bien sans Neymar ni Mbappé ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a forcément son lot d'enseignements dans le match qui s’est déroulé ce mercredi soir au Parc des Princes. Privé de la totalité de sa triplette offensive, le PSG a fait exploser en vol le Real Madrid avec un succès 3-0. L’équipe a joué comme un seul homme, mettant complètement à la rue une formation madrilène étouffée par le pressing, la volonté et la cohésion de la formation parisienne. Même si personne ne doute que le PSG est certainement plus fort avec Kylian Mbappé et Neymar, Johann Micoud a tout de même tenu à mettre le débat sur la table. Quand ils jouent naturellement et ne remettent pas leurs espoirs entre les mains des stars, les joueurs parisiens ont le niveau.

« On se posait beaucoup de questions car il manquait Cavani, Mbappé et Neymar dans le domaine offensif. Mais on peut se demander si collectivement, ce PSG n’est pas plus impressionnant sans leurs génies. Le PSG est-il meilleur sans Mbappé et Neymar ? Disons que collectivement au moins, cette équipe ne se pose pas la question de savoir où sont Neymar et Mbappé, qui sont recherchés trop systématiquement quand ils sont là et ce qui entraîne une perte de mouvement des autres joueurs. Le PSG domine grâce aux individualités quand ils sont là mais en leur absence, c’est plus collectif et j’ai l’impression que cela se lâche plus », a livré l’ancien international français sur La Chaine L’Equipe.