PSG-OM : Les banderoles des Ultras scandalisent la ministre des Sports

Présente dimanche soir au Parc des Princes, où elle a assisté au match PSG-OM, la ministre des Sports et encore une fois Roxana Maracineanu n’a pas aimé tout ce qu’elle a vu dans les virages du stade parisien.

Et si l’an dernier, l’ancienne nageuse avait été scandalisée par des chants lancés par des supporters parisiens à l’encontre de leurs rivaux marseillais, c’est cette fois quelques banderoles qui ont agacé la ministre d’Emmanuel Macron, laquelle estime qu'il faudrait un peu plus de gentillesse et de courtoisie dans les stades de Ligue 1.

« L’ambiance aurait été meilleure avec des supporters des deux équipes dans les tribunes. Mais je n'ai pas pu ignorer au vu des banderoles, des manifestations inutiles de mépris, d'humiliation par rapport à l'équipe adverse. Je ne peux pas m'empêcher de dire, peut-être par naïveté, que les supporters savent très bien fédérer, valoriser, supporter des équipes, animer un stade. Il faut qu'on veille à ce que certaines personnes, les joueurs, l'équipe adverse, ne soient pas humiliées, blessées, et diminuées par ces manifestations. On n'ira pas dans une censure de ce qu'il se dit dans les banderoles. Néanmoins on veut les responsabiliser. Parce que de l'autre côté, il faut pouvoir faire en sorte que les supporters se côtoient en toute bienveillance dans les stade », a confié Roxana Maracineanu en marge d’une réunion ce lundi à Paris de l’Instance Nationale du Supportérisme. Rappelons que pour ce PSG-OM, et pour le match retour à Marseille au Vélodrome, les supporters des clubs ne seront pas autorisés à faire le déplacement.