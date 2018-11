PSG : Oblak veut changer d'air, mais il reste un problème à 100ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En début de semaine, le média le média OK Diario lâchait une petite bombe en affirmant que Jan Oblak était prêt à rejoindre le PSG à la fin de son contrat à l’Atlético Madrid. C’est-à-dire en juin 2021. Ce mercredi, le son de cloche est bien différent du côté de Marca. Si le quotidien espagnol ouvre également la porte à un départ du Slovène, il évoque un possible changement de club bien plus rapidement que prévu. Effectivement, Jan Oblak projetterait de quitter l’Atlético Madrid… dès le mercato hivernal. Ce dernier estimerait que ses dirigeants ne le considèrent pas à sa juste valeur.

Dans les faits, l’ancien gardien du Benfica reprocherait à ses dirigeants de ne plus l’avoir prolongé (et donc augmenté) depuis 2016. Alors que durant ces deux ans, sept joueurs majeurs ont été revalorisés : Griezmann, Gimenez, Saul, Koke, Hernandez, Thomas et Correa. Reste que du côté des Colchoneros, on est plutôt serein, malgré l’intérêt prouvé de certains clubs dont le Paris Saint-Germain. En effet, le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2021 et si un club veut se l’offrir, il faudra payer 100ME, le montant de sa clause libératoire. Difficile d’imaginer le PSG, surveillé comme jamais par l’UEFA, payer cette somme. Mais désormais, le joueur n’est plus fermé à un départ. Bien au contraire…