PSG : Nouveau coup de théâtre dans le dossier Skriniar

Par Alexis Rose

Encore et toujours en fin de contrat du côté de l’Inter Milan, Milan Skriniar reste dans le viseur du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato. Mais ses exigences financières commencent à lasser du monde…

Lors du prochain mercato hivernal, le club de la capitale française aura une seule et unique priorité, celle de recruter un nouveau défenseur central. Après avoir tenté sa chance avec Milan Skriniar l’été dernier, le PSG va probablement revenir à la charge en janvier prochain, même si les négociations s’annoncent d’ores et déjà compliquées pour faire venir l'international slovaque. Surtout que le joueur de 27 ans est bien parti pour rester à l’Inter. En fin de contrat en juin prochain, Skriniar est effectivement plus proche d’une prolongation que d’un départ du côté de Milan. Selon les dernières informations du Corriere dello Sport, le défenseur central attendrait juste que le club italien améliore son offre de contrat pour signer un nouveau bail chez les Nerazzurri.

Inter CEO Marotta: “I’m optimistic to get Milan Škriniar’s contract renewal done and sealed, we are confident”. 🚨🔵 #Inter



Inter have offered him new long term deal plus captain’s armand. pic.twitter.com/CE9GiNvhaR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2022

Skriniar veut plus que les 6 ME proposés

S’il est bien conscient que l’Inter ne lui fera jamais une proposition à la hauteur de celle du PSG, qui lui proposait un salaire de 8 millions d’euros par an dès l’été dernier, Skriniar a envie de rester à l’Inter, et il n’a pas l’intention de prendre ses valises pour aller en direction de la capitale française. Malgré tout, le joueur de 27 ans espère qu’il aura droit à un contrat de plus de 6 ME nets par saison à l’Inter. Autant dire que les négociations sont encore en cours entre le défenseur et son club, et si jamais, aucun accord ne venait à être trouvé avant la fin de l’année civile, le PSG reviendra forcément dans la bataille pour le recruter en vue de la deuxième partie de saison, ou pour le prochain exercice, sachant que Skriniar pourrait être libre en 2023.