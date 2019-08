PSG : No panic, Paris a déjà l'héritier de Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même si les négociations avec le FC Barcelone ne sont pas simples et n’ont pas abouti à un accord au terme de la réunion de mardi, Neymar est plus proche que jamais de quitter le Paris Saint-Germain. Et bien évidemment, un départ du Brésilien chamboulerait la fin du mercato de Leonado, lequel se mettra automatiquement en quête d’un successeur à Neymar. Mais pour le journal L’Equipe, rien ne sert de paniquer. En premier lieu car le club de la capitale peut déjà compter sur un Kylian Mbappé qui ne demande qu’à prendre la lumière pour oublier l’ancienne star barcelonaise.

« Le PSG et la Ligue 1 ont une manière de réussir à oublier Neymar. Que Kylian Mbappé soit capable de prendre toute la place, d'en faire plus sans en faire trop, sans se disperser ni s'agacer ; il a déjà commencé à le faire sur le terrain, en devenant meilleur buteur de la L 1. Depuis le titre de champion du monde et les blessures de Neymar, il est clairement devenu une marque mondiale supérieure au Brésilien » a commenté le journal national, qui mise clairement sur un Kylian Mbappé taille patron pour faire oublier Neymar. Si l’on se fie aux dernières tendances, il pourrait être aidé par un certain Philippe Coutinho, emballé à l’idée de rejoindre la capitale et de servir de monnaie d’échange dans le transfert de Neymar.