PSG : Neymar zappe Paris, Pierre Ménès a trouvé le coupable !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, le PSG s’est fendu d’un communiqué glacial dans lequel il regrette l’absence de Neymar, qui était attendu le 8 juillet à la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain. La réponse du père et agent de la star brésilienne ne s’est pas faite attendre, ce dernier expliquant que Paris avait été prévenu que Neymar ne serait pas de retour avant le 15 juillet à cause d’obligations liées à son institut au Brésil. Il y a donc quelqu’un qui ment. A moins que l’ancien directeur sportif Antero Henrique ait oublié de transmettre quelques informations à la nouvelle direction. Une hypothèse que Pierre Ménès envisage sérieusement.

Un bazar dont Henrique est responsable ?

« On assiste donc à un vrai poker menteur. Et n’oublions pas les rapports excécrables entre le PSG et le Barça depuis… le transfert de Neymar. Evidemment dans ce contexte, l’absence de Neymar fait tâche. Sous l’impulsion de Leonardo le PSG s’est fendu d’un communiqué glacial regrettant l’absence de son meneur de jeu et annonçant des sanctions. Le père de Neymar n’a pas tardé à réagir : « Le PSG était au courant de l'absence du joueur. Le motif est connu et prévu depuis un an, dans le cadre des activités de l'Institut Neymar. Nous ne pouvions pas les reporter ». Il précise également que Neymar reprendra l'entraînement le 15 juillet. Il y a donc forcément quelqu’un qui ment à moins qu’Antero Henrique ait « bouffé la com » ce qui peut être envisageable » a lancé le journaliste de Canal Plus sur son blog. En attendant les prochains épisodes du feuilleton Neymar…