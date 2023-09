PSG ‍: Neymar viré, un seul homme a osé lui annoncer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a retrouvé le chemin de la compétition, avec le Brésil, mais du côté du Paris Saint-Germain on a déjà oublié le numéro 10 de la Seleçao. Son départ a été l'un des événements de l'été.

« Que les supporters m’aiment ou pas, je reste au PSG ». Neymar avait été clair cet été dans une interview accordée à la presse brésilienne, mais la suite des événements n’a pas réellement été celle attendue par la star de 31 ans. En l’espace de quelques jours, non seulement le numéro 10 du Paris Saint-Germain et de la Seleçao a été prévenu qu’il devrait quitter les champions de France, mais il a ensuite rapidement signé en Arabie Saoudite, n’ayant visiblement pas eu d’autre choix que de partir.

Six ans après avoir rejoint le club de la capitale, pour un transfert au montant record de 222 millions d’euros, l’ancien joueur du Barça est parti par la petite porte. Pour gérer ce dossier, Le Parisien explique que ce n’est pas Luis Campos qui a eu la charge de cette affaire, mais Nasser Al-Khelaifi en personne. Le dirigeant qatari du PSG a mené la manœuvre, sans aucune délicatesse.

Neymar viré du PSG en 48 heures

Journaliste pour le quotidien francilien, Benjamin Quarez explique que le président du Paris Saint-Germain ne voulait pas laisser la moindre chance à Neymar de rester jusqu’au bout de son contrat, et donc il s’est emparé du dossier pour tout régler d’urgence avant la fin du mercato. « Concernant Neymar, légende du club ou a minima vedette comme peu d’autres avant lui, là encore le président parisien a tapé fort. Car on n’annonce pas au Brésilien comme à monsieur tout le monde qu’il est devenu persona non grata. Acheté pour 222 millions d’euros en 2017, la transaction la plus chère de l’histoire du football, le meneur de jeu devait prendre la porte et Al-Khelaïfi le lui a dit de vive voix. Un discours répété à son agent Pini Zahavi lors d’une rencontre à l’hôtel Peninsula qui a scellé le départ de la star », raconte Benjamin Quarez. Le président du PSG avait l’avantage de bien connaître Pini Zahavi avec qui il avait déjà négocié lors de la signature de Neymar, il y a six ans.

L'été dernier, Nasser Al-Khelaifi avait verbalement visé Neymar dans une interview restée dans toutes les mémoires, mais le président qatari du PSG n'avait pas osé aller au bout de ce souhait. A l'époque, NAK expliquait qu'il voulait des joueurs engagés à 100% dans le projet, et si cela avait été le cas du joueur brésilien jusqu'au Mondial 2022, dès son retour, Christophe Galtier avait bien compris que la messe était dite et que Neymar ne serait plus impliqué à 100%, avant que finalement, il ne se blesse. En virant personnellement le Brésilien, Al-Khelaifi a envoyé également un message à ceux qui affirmaient qu'il n'était plus réellement aux commandes du Paris Saint-Germain.