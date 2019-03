PSG : Neymar arrête son manège, il se fixe à Paris et met le bleu de chauffe

Dans : PSG, Ligue 1.

Après où est Charlie, Neymar pourrait bien avoir son propre jeu de devinettes. Depuis sa blessure, la star du Paris Saint-Germain ne reste pas en place. Son passage au Brésil et au Carnaval de Rio de Janeiro a bien évidemment été remarqué, tout comme son retour dans la capitale française où il a assisté à la déconfiture face à Manchester United. Avant de feinter tout le monde en faisant croire qu’il allait repartir au Brésil, pour essayer de passer incognito à Madrid afin de tourner une publicité. Le week-end dernier, l’ancien du FC Barcelone était à Milan, passant notamment par le restaurant de Javier Zanetti, avant de filer à Porto pour soutenir son équipe nationale lors de son match amical face au Panama (voir photo).

Et enfin, Neymar est de retour à Paris pour cette fois-ci travailler à fond sur son retour. Celui-ci a toujours été annoncé pour le courant du mois d’avril, et l’heure se rapproche donc. Depuis ce lundi, le Brésilien travaille uniquement en salle pour entretenir sa forme physique sans forcer sur son pied. Pour le moment, aucun entrainement dehors, avec ou sans ballon, n’est prévu, que ce soit individuellement, et forcément encore moins collectivement. Autant dire qu’avec un PSG qui se prépare à une fin de saison assez morose, le « Ney » ne prendra aucun risque pour un retour précipité, d’autant que le Brésil l’attend en grande forme en juin pour la Copa America. Les bagages sont déjà prêts.