PSG : Neymar vexé par Nike et Cristiano Ronaldo au point de divorcer ?

Neymar a décidé de quitter Nike pour rejoindre Puma, la star brésilienne du PSG signant au passage un contrat XXL. Et Cristiano Ronaldo pourrait avoir eu un rôle dans ce deal.

Moyennant 20ME par an, Neymar a décidé de ranger au placard ses équipements Nike afin de désormais arborer les couleurs de Puma, notamment avec des chaussures avec sa propre griffe. Un contrat qui permet à l’attaquant de la Seleçao et du PSG de devenir un des sportifs les mieux payés de la planète. Mais on ne sait pas officiellement pourquoi Neymar a abandonné l’équipementier américain pour se jeter dans les bras de la marque allemande, troisième au monde derrière Nike et Adidas. Il y a bien évidemment un aspect financier à ce choix qui s’est fait en l’espace de quelques mois comme le reconnaît, ce samedi dans L’Equipe Magazine, Björn Gulden, patron de Puma. Mais ce n’est pas tout. Car Neymar n’aurait pas aimé du tout être mis à l’écart d’une campagne mondiale faite par Nike en pleine crise du covid, et qui permettait à la marque à la virgule de mettre en avant ses valeurs humanistes dans un monde très agité.

De quoi agacer Neymar. « Chez Nike, on murmure que les relations avec le clan Neymar s’étaient dégradées depuis quelque temps déjà. Peut-être parce que Neymar émargeait largement en-dessous de Cristiano Ronaldo. Plus sûrement pour des raisons d’ego, Neymar ayant particulièrement mal vécu de ne pas être de la dernière campagne pub de Nike (« You can’t stop sport ») où figurait Ronaldo », explique le média sportif. Et cela même si dans cette même campagne on peut également voir Kylian Mbappé sous le maillot de l’équipe de France. Quoi qu'il en soit, Neymar a donc choisi de passer dans le cas d'en face, et c'est en informant Puma que son contrat avec Nike n'allait pas être reconduit que la firme allemande a sorti le grand jeu, rappelant à la star brésilienne que le roi Pelé avait lui aussi porté des Puma.