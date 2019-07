PSG : Neymar veut partir, Tuchel avait le scoop !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain au mercato, Neymar a déçu les dirigeants du club francilien en se présentant à la reprise de l’entraînement avec une semaine de retard. Dans le viseur du FC Barcelone, le Brésilien fait des siennes et perturbe le mercato du PSG. Tout sauf une surprise pour Thomas Tuchel, lequel a confié après le large succès de Paris en amical contre Dresde (6-1) qu’il était au courant de longue date des velléités de départ de l’international auriverde.

« Si j'ai été déçu de son absence la semaine dernière ? Je suis toujours déçu si un joueur est en retard. C'est clair entre nous, c'est une chose entre le club et Ney maintenant. Nous travaillons ensemble, maintenant il est là » a résumé Thomas Tuchel avant de poursuivre. « Oui, on savait qu’il voulait partir. Oui, j’ai été prévenu avant la Copa America. Je ne sais pas ce qui va arriver, c'est une chose entre le club et Neymar. Je suis l'entraîneur, c'est mon joueur. S'il est dans le vestiaire, c'est mon joueur et je travaille avec lui. Si je suis prêt à envisager l’avenir sans lui ? Je suis prêt pour tout. On doit être flexible. Je ne parle pas de ça avec lui, je suis calme. C'est une chose pour le club. Je ne m'en mêle pas, ce n'est pas mon sujet » a indiqué Thomas Tuchel, bien heureux de pouvoir compter sur un directeur sportif à poigne en la personne de Leonardo pour gérer ce genre de dossier brûlant…