PSG : Neymar veut-il revenir au Barça ? Un joueur crache le morceau !

Régulièrement ces derniers mois, l’éventuel retour de Neymar au FC Barcelone est évoqué dans les médias espagnols.

De la pure spéculation selon la majorité des observateurs français, mais il semblerait tout de même que le Brésilien ait gardé de réelles attaches au sein du vestiaire catalan. Ancien partenaire de Neymar à Barcelone, Martin Montaya a confirmé que le joueur formé à Santos entretenait d’excellents rapports avec Luiz Suarez et Lionel Messi, notamment. Et le défenseur droit désormais à Brighton a poussé le bouchant un peu plus loin et expliquant sans langue de bois que Neymar voulait revenir en Catalogne.

« Je pense que Neymar veut revenir parce qu’il était très à l’aise et qu’il s’est adapté lors de ses trois années au club. Il entretenait d’excellentes relations avec Luis Suarez et Lionel Messi, mais je pense qu’il est très difficile pour lui de revenir au FC Barcelone. Je ne sais pas, je pense que c’est difficile à faire. Le PSG est aussi une excellente équipe et je ne pense pas qu’ils le laisseront partir facilement. Paris a payé une grosse somme d’argent pour lui et je ne pense pas que Barcelone paierait le même prix pour qu’il revienne » a expliqué, sur Goal, Martin Montaya, qui a l’air bien informé dans ce dossier. Des déclarations qui devraient inspirer les médias espagnols dans les prochaines semaines, à n’en pas douter.