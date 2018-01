PSG : Neymar veut faire cracher 30ME au Barça !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Six mois après son départ de Barcelone pour le Paris Saint-Germain au mercato, Neymar pourrait bien refaire parler de lui en Catalogne. Et pour cause, Mundo Deportivo affirme ce mercredi que l’international brésilien réclame 30ME au FC Barcelone. En effet, le quotidien explique que l’attaquant parisien exige devant la justice espagnole une partie du montant de la prime liée à sa prolongation de contrat, qu’il avait signé en 2016 avec le FC Barcelone.

Autant dire que c’est une véritable bataille juridique qui va débuter pour le clan Neymar puisque dans le même temps, le FC Barcelone réclame 75ME de dommages et intérêts à son ancien joueur pour non-respect de son contrat. Par ailleurs, Mundo Deportivo apporte un chiffre qui pique. Si le n°10 du PSG obtenait gain de cause, il aura coûté plus de 230ME au Barça. A savoir un transfert de 134ME (selon les dernières révélations), un salaire total de 71ME et donc une possible somme de 30ME. Une nouvelle information de la presse espagnole qui risque de faire réagir des deux côtés des Pyrénées.