PSG : Neymar, Verratti, ils s’agenouillent devant Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour ses débuts à domicile en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a frappé fort. Dans tous les bons coups ou presque, l’attaquant parisien a montré qu’il savait déjà tout faire, à seulement 18 ans. L’ancien monégasque a servi de dynamiteur dans l’attaque parisienne, a toujours joué juste, a alterné les exploits individuels avec les actions collectives, et a fait surtout très mal à la défense du Bayern Munich. Un match complet qui a provoqué cet énorme compliment de la part de Neymar.

« Mbappé, j’ai l’impression qu’il a déjà 30 ans. Il est tellement mature et tellement complet. C’est un privilège pour moi de jouer avec lui », a livré l’ancien barcelonais à la télé brésilienne, lui dont la complicité est déjà évidente avec Kylian Mbappé, ce qui est rare entre deux recrues majeures. Même pour Marco Verratti, le bluff est total. L’Italien n’en revient pas de voir un joueur aussi jeune être non seulement rapide, mais parvenir également à prendre les bonnes décisions en permanence. « Kylian ne fait jamais de choix stupides. Il va très vite vers l’avant, tu lui donnes le ballon et tu n’arrives pas à le suivre tellement il va vite. Il joue pour créer des occasions et marquer, c’est un grand joueur », a reconnu l’Italien, qui sait que le PSG a bien fait de ne pas hésiter à faire le forcing jusqu’au bout pour recruter le natif de Bondy.