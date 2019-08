PSG : Neymar va rester, Leonardo ne saute pas au plafond

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Neymar a beau rêver d’un retour au FC Barcelone, son avenir semble plus que jamais s’écrire du côté du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale française n’a pas reçu d’offre à la hauteur de ses espérances pour son numéro dix, que le FC Barcelone n’a clairement pas les moyens de recruter. Dès lors, un départ semble improbable d’autant que le mercato anglais ferme ses portes jeudi et que Neymar n’entre visiblement pas dans les plans d’un club comme Manchester United, qui aurait pourtant les moyens financiers de le recruter.

Ainsi selon L’Equipe, Leonardo va devoir trouver les mots pour remobiliser Neymar à Paris. Et cela risque d’être délicat au vu des relations compliquées entre les deux Brésiliens ces derniers jours. « Chaque jour qui passe rapproche un peu plus Neymar de…Paris. Mais, en l’état, difficile d’imaginer le Brésilien rester dans le club de la capitale. Sa relation avec son compatriote de directeur sportif Leonardo s’est sérieusement détériorée. Seulement, si le Barça ne formule pas d’offre formellement, difficile également d’imaginer Neymar rejoindre la Catalogne. Leonardo va donc devoir trouver un moyen de rendre la star du club de nouveau épanouie au PSG » indique le quotidien national, pour qui Leonardo a une mission délicate à mener auprès de Neymar. Reste à voir comment ce dossier évoluera, de nombreux rebondissements étant encore possible avec les clubs de Liga…