PSG : Neymar va prolonger, la réaction inattendue de Mbappé

Epanoui au Paris Saint-Germain, Neymar devrait rapidement signer un nouveau contrat longue durée. La bonne nouvelle aurait pu inciter son coéquipier Kylian Mbappé à l’imiter. Mais à en croire la presse espagnole, le réengagement du Brésilien a plutôt tendance à pousser l’attaquant français vers le Real Madrid.

Leonardo va vraiment finir par s’agacer. Depuis plusieurs semaines maintenant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain met la pression sur Kylian Mbappé afin qu’il prenne une décision quant à son avenir. Les discussions durent depuis des mois et l’attaquant français se dit toujours en période de réflexion alors que son supérieur attend de savoir s’il souhaite prolonger son contrat qui expire en 2022. Ou s’il préfère obliger le club francilien à le transférer cet été. De son côté, le quotidien madrilène Marca n’a pas besoin de patienter jusqu’à l’annonce de Kylian Mbappé.

Nos confrères en sont presque persuadés, l’international tricolore ne veut pas prolonger son bail au PSG. Le principal intéressé n’a rien communiqué mais les signaux envoyés au staff de Mauricio Pochettino ainsi qu’à la direction seraient clairement négatifs. Il est vrai que ce n’est jamais bon signe lorsqu’un joueur fait autant patienter ses dirigeants, ce que le PSG a déjà pu constater par le passé avec son ancien milieu de terrain Adrien Rabiot.

Mbappé veut devenir la star d’un projet

En tout cas, la source espagnole croit savoir pourquoi Mbappé privilégie un transfert au Real Madrid. Au-delà de sa passion pour la Maison Blanche et de son attirance pour le coach Zinédine Zidane, l’ex-Monégasque voudrait se retrouver à la tête d’un projet. Ce que les Merengue peuvent lui offrir cet été. Alors que le PSG, lui, s’apprête à prolonger le contrat de Neymar, et n’écarte pas l’idée de recruter de nouvelles stars. Une réaction étonnante quand on sait que Mbappé et le Brésilien partagent une belle complicité sur et en dehors du terrain.