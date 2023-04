PSG : Neymar, une autre grande nouvelle arrive ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar ne rejouera plus de la saison avec le PSG. Actuellement au Brésil pour récupérer de son opération récente à la cheville, la star auriverde vient d'annoncer une grande nouvelle.

Neymar n'a pas vécu la saison souhaitée, que ce soit sous les couleurs du PSG ou du Brésil. Pour ne rien arranger, sa cheville l'a encore fait souffrir. Le club de la capitale a mis fin au massacre en faisant opérer l'ancien du Barça une bonne fois pour toutes. De ce fait, Neymar ne jouera plus cette saison. Et sa convalescence, le joueur de 31 ans la passe au Brésil. Entouré de sa famille et de ses proches, le joueur du PSG peut aussi se ressourcer. Surtout qu'il sera bientôt de nouveau papa. Ce mercredi 19 avril 2023, sur Instagram, Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont en effet annoncé qu’ils allaient être parents.

Neymar, une grande nouvelle qui n'arrive pas seule ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ce ne sera pas le premier enfant pour Neymar, qui a déjà un fils de 12 ans, Davi Lucca, qu'il a eu dans sa jeunesse avec Carolina Dantas. Cette annonce sera néanmoins un grand changement à venir dans la vie personnelle du Brésilien, qui aspirait à retrouver une certaine stabilité. Et pour certains fans, cette grossesse apportera une autre grande nouvelle pour le Parisien, puisqu'un mariage est même suspecté. Des petits curieux ont remarqué un (énorme) bijou sur l'annulaire de Bruna Biancardi. La jeune femme et Neymar se côtoient depuis 2021 et ont pendant longtemps gardé privée leur relation. Reste à savoir si cela changera l'avenir prochain de Neymar à Paris. Si son club le pousse au départ, ce n'est pas du tout la volonté de Neymar, qui s'imagine terminer sa carrière dans la capitale. Encore sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien est maitre de son avenir.

L'arrivée de son bébé, couplé à un potentiel mariage, ne feront rien pour faire les affaires des dirigeants franciliens, soucieux de démarrer un nouveau cycle et d'alléger leur masse salariale. Les fans du joueur, eux, sont assez satisfaits des grandes nouvelles concernant l'ancien du Barça, qui a connu ses meilleures périodes lorsqu'il était en couple et stable dans sa vie personnelle.