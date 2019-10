PSG : Neymar un indice XXL pour une prolongation ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a signé au Paris Saint-Germain en 2017, mais depuis deux ans la star brésilienne n’a jamais pris la peine de s’exprimer dans notre langue, se passant des cours pourtant proposés par les dirigeants du club de la capitale. Et au cœur du mercato estival, on pensait avoir compris pourquoi l’ancien joueur du Barça n’avait pas pris la peine d’essayer de maîtriser la langue de Molière, sa carrière parisienne semblant devoir tourner court. Oui mais voilà, Neymar est resté au PSG et compte tenu des infos qu’il a probablement eues sur l’impossibilité pour lui de trouver un club capable de payer la facture, l’avenir de l’attaquant de Paris et de la Seleçao est clairement du côté de la capitale.

C’est pourquoi, alors que l’on évoque une possible prolongation de contrat de Neymar au Paris SG, des négociations avec Leonardo étant suggérées, le joueur brésilien s’est décidé à apprendre notre langue. Et histoire de le prouver, Neymar Jr a tenu à féliciter vendredi soir ses coéquipiers parisien de la victoire à Nice, via Instagram, dans un message en français : « Bon travail les gars ». Un petit geste qui a évidemment été constaté par les 127 millions d’abonnés au compte de Neymar, et probablement par les dirigeants du PSG, le joueur brésilien étant toujours très rusé dans sa communication.