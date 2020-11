PSG : Le foot mondial à ses pieds, Mbappé va régner sans partage

Dans : PSG.

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs de la planète, alors même que des joueurs tels que Ronaldo, Messi ou encore Neymar sont toujours en activité.

Nul doute que dans les années à venir, l’attaquant du Paris Saint-Germain va s’imposer comme la référence du football mondial à son poste. Cela est absolument écrit d’avance selon Luis Campos, ancien directeur sportif de l’AS Monaco qui connaît très bien le champion du monde 2018. Au micro de Téléfoot, celui qui collabore actuellement avec Gérard Lopez à la tête de Lille a estimé que Kylian Mbappé avait le talent et les épaules pour rafler les Ballon d’Or durant cinq à six ans. Une perspective qui devrait enchanter le natif de Paris, lequel n’a jamais caché que remporter cette distinction individuelle était son rêve absolu.

« Cristiano (Ronaldo) et Messi, ils ont terminé. Et je pense que c'est l'opportunité pour Kylian, très jeune déjà, de prendre vite le chemin du Ballon d'Or. Et le rester pendant 5-6 ans. Je pense que ça peut facilement arriver » a déclaré le dirigeant portugais, absolument persuadé que Kylian Mbappé va régner sans partage sur le football mondial dans les années à venir. Difficile de donner tort à Luis Campos, dans la mesure où Kylian Mbappé est nettement en avance sur les autres joueurs de son âge comme Erling Haaland, Jadon Sancho ou encore Marcus Rashford. Ses statistiques à couper le souffle au Paris Saint-Germain et son statut avec l’Equipe de France le démontrent. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé parviendra à conserver cette régularité et ce niveau de performance dans la durée. Ce dont ne semble pas douter une seule seconde Luis Campos…