PSG ‍: Neymar tente son premier petit pont de la saison

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

De retour au centre d’entrainement, Neymar a tenu à faire savoir qu’il avait même retouché le ballon.

S’il y a encore de la marge avant qu’il reprenne des séances collectives, le Brésilien enchaine les exercices physiques et les contacts avec le ballon, y compris des détentes pour retomber sur sa cheville. Même si les examens effectués en début de semaine n’ont pas permis de donner le feu vert pour une reprise rapide, le numéro 10 du Paris SG montre qu’il est désireux de retrouver la forme rapidement.

Cinq mois après son opération, et six mois après sa blessure, l’ancien barcelonais est sur la bonne voie même s’il devrait suivre la préparation du PSG de loin, étant donné que son retour à la compétition n’est prévu que pour le mois de septembre. Cela ne l’empêche d’être toujours aussi facétieux, comme avec ce petit pont tenté sur son préparateur physique, et qui a fini par passer, un peu à l’arrache. Mais validé par le joueur quand même.