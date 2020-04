PSG : Neymar surclasse Mbappé, Kylian va adorer

Dans : PSG.

Pour l’entraîneur de l’AS Monaco Robert Moreno, il n’y a pas photo entre Neymar et Kylian Mbappé. Le technicien estime le Brésilien supérieur et surtout plus complet.

Arrivé en tant que joueur le plus cher de l’histoire, Neymar s’est fait voler la vedette au Paris Saint-Germain. Pendant que le Brésilien soignait de graves blessures et esquivait les polémiques, son coéquipier Kylian Mbappé devenait la véritable star du club francilien. Mais l’international français a-t-il vraiment dépassé le niveau du numéro 10 ? Non, répond Robert Moreno. Pour l’entraîneur de l’AS Monaco, qui a eu Neymar sous ses ordres à Barcelone, ce dernier reste le seul joueur capable de concurrencer Lionel Messi.

« Mbappé est un footballeur qui marque dans n'importe quelle situation, mais Neymar t'apporte quelque chose en plus, a comparé l’ex-adjoint de Luis Enrique, dans des propos relayés par Marca. Pour moi, Mbappé fait partie des trois meilleurs attaquants au monde. Neymar, sans compter Messi que je ne mets même pas dans cette liste, est peut-être le deuxième meilleur joueur au monde. Et quand je dis "joueur", c'est parce qu'il fait jouer l'équipe. Mbappé est un footballeur qui marque dans toutes les situations, mais Neymar fait jouer les autres et pour moi, il te donne quelque chose en plus. Il est comme Messi : il marque, fait jouer le reste de l'équipe... S'il y a un joueur qui se rapproche de Messi, pour moi c'est Neymar. » Vous l'aurez compris, pour Moreno, Messi est la référence absolue...