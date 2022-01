PSG : Neymar sur Netflix, Daniel Riolo déteste, mais ça cartonne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le documentaire sur la vie de Neymar sorti cette semaine sur Netflix n’a pas du tout convaincu Daniel Riolo, pour qui le joueur du PSG tout comme la société américaine se sont simplement offerts une belle tranche de publicité.

Neymar et Netflix ont fait beaucoup parler d’eux ce mardi en présentant le documentaire en trois parties sur la vie du joueur du PSG, et notamment ses dernières années depuis son arrivée en provenance du Barça. Un événement mis en avant par le joueur, visiblement ravi de cette collaboration avec la société américaine qui a permis de donner un éclairage sur sa vie quotidienne, et aussi un aperçu de ce qu’il se passait à l’intérieur de sa famille. C’est l’un des principaux enseignements de ce documentaire, à savoir la fracture entre Neymar Junior et son père, notamment autour de la décision quitter le Barça. Mais pour le reste, Daniel Riolo a été très déçu du vide que représente la vie de Neymar, pas vraiment intéressante à ses yeux. Du moins, le ton policé du documentaire n’a pas permis d’apprendre grand chose du champion qu’est le numéro 10 du PSG.

Neymar entre télé-réalité et poker

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Neymar au fond, qu’est ce qu’il y a à raconter ? Il n’y a rien à raconter. Sa vie, elle est vide. A la limite, ce qu’il pourrait avoir de mieux à raconter, c’est peut-être le poker, s’il arrive à en parler. C’est sa nouvelle passion. La télé-réalité qu’il regarde toutes les nuits, on s’en fout. Le foot, ça ne l’intéresse pas tant que ça. Il n’a pas tant de choses à dire que ça. Il y a des documentaires sur Maradona, sur Platini, où on trouve des choses sur leur vie. Là, c’est de la prose. Ce sont des auto-promos, c’est la nouvelle culture, c’est ça qu’on donne en ce moment aux jeunes », a livré le consultant de RMC, qui met dans le même sac Neymar et Netflix, pour ce documentaire beaucoup trop mielleux à son goût.

Bora todo mundo assistir junto a minha série na Netflix. Vai começar o tuitaço!! Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏📺😅 comentem usando #NeymarNaNetflix — Neymar Jr (@neymarjr) January 25, 2022

Ce n’est pourtant pas l’avis de tout le monde. Le documentaire a eu des retours plutôt positifs sur la plateforme, et son audience a été incroyable avec plusieurs centaines de milliers de visionnage lors de l’avant-première sur Twitch et une ruée dont s’est félicitée la branche brésilienne de Netflix lors de la première journée de diffusion du documentaire, ce mardi. C'est en effet le programme le plus rapide de l'histoire de Netflix a avoir atteint les 500.000 visionnages. Dont Daniel Riolo donc.