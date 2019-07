PSG : Neymar, star du cinéma muet, Jérôme Rothen en a marre

Dans : PSG, Mercato.

Complètement muet depuis la fin de saison du Paris Saint-Germain, Neymar ne fait clairement pas taire les rumeurs.

Les interprétations varient au sujet de ce comportement. Lassitude de commenter toutes les informations à son sujet ? Autres préoccupations avec son accusation de viol et sa blessure ? Réelle volonté de laisser faire le temps pour favoriser un retour au FC Barcelone ? Toutes les options sont envisageables mais Jérôme Rothen aimerait bien être fixé. Le consultant de RMC voudrait voir Neymar prendre la parole pour faire le point sur son avenir.

« À un moment donné, tu es obligé, d’obliger ton joueur à prendre la parole, à expliquer ce qu’il se passe. Soit démentir toutes les rumeurs, soit dire qu’il veut partir. Tu ne peux accepter quand t’es dirigeant que ton joueur phare te rende cela. Tu dois l’obliger à parler, qu’il prenne ses responsabilités. S’il veut se casser, qu’il le dise. Au moins comme ça fera taire toutes les mauvaises langues qui racontent plus au moins des bêtises de temps en temps. Ta tête d’affiche doit prendre la parole, tu dois l’obliger à aller s’expliquer. Le club en a besoin et même lui pour son image, qui est actuellement désastreuse », a expliqué l’ancien joueur du PSG, qui sait toutefois que l’image de Neymar serait encore plus déplorable si, seulement deux ans après son arrivée à Paris, il annonçait vouloir revenir au FC Barcelone. D’autant que cela ne le mettrait pas en position de force pour négocier au mieux ce fameux retour.