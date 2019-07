PSG : Neymar Sr écoeuré par cette polémique avec Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est ce lundi que Neymar doit retrouver ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, la star brésilienne du PSG étant de retour en France après plusieurs semaines d'une incroyable agitation. Et les propos de Neymar sur la remontada, qui reste son meilleur sportif, ont mis en rage les supporters du Paris SG, lesquels estiment qu'il s'agit là d'une provocation afin d'obtenir plus facilement un bon de sortie lors de ce mercato estival 2019. Mais, face à ces réactions, Neymar Sr a tenu à réagir dans la nuit de dimanche à lundi. Pour le père du joueur brésilien du PSG, l'interprétation des propos de son fils est tout simplement lamentable et totalement injuste.

Et Neymar Sr de passer en mode offensif. « Mon fils n'a pas manqué de respect en ce qui concerne le PSG ou les joueurs qui ont disputé ce match en 2017, dont certains jouent encore actuellement avec le club français. Depuis la fin de ce match jusqu'à aujourd'hui, il se souvient toujours de cette rencontre comme l'une des plus importantes de sa carrière (...) Samedi dernier, dans une interview réalisée lors de la finale de la Redbullneymarjrsfive, il a été interrogé sur le thème " Quel est votre meilleur souvenir dans un vestiaire? " Il a cité deux moments, le vestiaire du titre olympique de 2016 avec le Brésil et celui de la remontada en 2017, deux moments emblématiques de sa carrière. Attribuer cette réponse SPONTANEE et HONNÊTE à une provocation vis-à-vis de son club actuel est une attitude malveillante, qui n'a d'autre intention que de vouloir trouver une controverse là où elle n'existe pas ! (...) Alors pourquoi la controverse cette fois ? Pourquoi considérer ce souvenir comme une provocation ? Se souvenir d'une étape importante de votre carrière ne peut être considéré comme un manque de respect. Mon fils est un joueur du PSG, mais il ne peut pas simplement ignorer son histoire personnel. Une histoire qui lui a permis de rejoindre le club français », a fait remarquer le père de Neymar, histoire d'essayer de désamorcer une situation déjà très tendue entre le joueur brésilien et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il n'est pas certain que cela suffise à calmer les supporters parisiens.