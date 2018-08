PSG : Non, le Real n'a pas définitivement renoncé à Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Un mois après la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, le Real Madrid n’a toujours pas officialisé le transfert de son successeur. La piste la plus chaude semble mener à Eden Hazard, même si le rêve de Florentino Pérez se nomme Kylian Mbappé. Néanmoins, il n’y a aucune chance que le champion du monde rejoigne la capitale espagnole cet été. L’an prochain en revanche, le Real Madrid compte bien retenter sa chance pour obtenir la signature du natif de Bondy, selon El Confidencial.

Le média espagnol affirme qu’un « haut dirigeant » de la Liga a confié en interne qu’il était fort probable que Kylian Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid lors du mercato estival de 2019. Une information à prendre avec des pincettes, Paris ayant la volonté de construire son effectif des prochaines années autour de la star des Bleus. Il sera néanmoins intéressant de suivre l’évolution de ce dossier au cours de la saison. Et si le Real Madrid rencontre des problèmes offensifs en 2018-2019, une attaque d’ampleur pourrait bien être menée par Florentino Pérez pour arracher Kylian Mbappé. Dans ce cas-là, le PSG devra montrer, une fois de plus, qu’il peut résister à tous les assauts pour ses joueurs les plus convoités.