PSG : Neymar sort la remontada et provoque le Qatar !

Dans : PSG, Mercato.

En marge d'un match de sa fondation, samedi au Brésil, Neymar avait déjà fait dans la provocation en affichant via Instagram une image où on voyait la star du Paris Saint-Germain et son père poser sur fond de maillot du FC Barcelone. Mais Neymar est allé encore un peu plus loin dans un entretien donné pour le site Oh My Goal. En effet, évoquant son meilleur souvenir de footballeur, le joueur du PSG a cité tout simplement la remontada. « Mon meilleur souvenir ? Il y a deux moments : notre victoire aux Jeux Olympiques avec le Brésil et lorsque nous avons gagné contre Paris avec Barcelone. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but, c'était incroyable. Mon meilleur moment dans un vestiaire ? La remontada. C'était complètement dingue, nous étions tous fous. Je pense que c'est le meilleur souvenir pour nous tous », a expliqué le Brésilien.

Même si effectivement on imagine que cela est resté un bon souvenir pour Neymar, ce choix est évidemment une provocation vis-à-vis de l'Emir du Qatar, de Nasser Al-Khelaifi et forcément des supporters du Paris SG qui ont vécu cette élimination face au Barça comme un vrai traumatisme. Et dans le contexte actuel, ces propos prouvent que Neymar est prêt à cracher sur son actuel employeur pour obtenir sa liberté lors du mercato. Quoi qu'il en soit, après une telle déclaration, le joueur brésilien sait bien qu'il se coupe un peu plus des fans du Paris Saint-Germain, de moins en moins emballés par le comportement de Neymar. Le retour de ce dernier à l'entraînement, ce lundi au Camp des Loges, s'annonce agité.