PSG : Neymar sommé de retirer ses plaintes contre le Barça !

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Neymar a ouvert la porte à une prolongation dans la capitale française.

Cela étant, aucun accord définitif n’a été trouvé entre l’international brésilien et le Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’avec Neymar, il convient de rester prudent. Et pour cause, un retour du FC Barcelone dans ce dossier pourrait bien semer le trouble et modifier les plans du PSG et du joueur. Ce scenario pourrait notamment voir le jour en cas d’élection d’Emili Rousaud, 54 ans, ancien bras droit de Josep Maria Bartomeu et candidat à la présidence du club catalan. Sur son site officiel, le dirigeant a très clairement ouvert la porte à un grand retour de Neymar… à plusieurs énormes conditions qu’il a détaillé sans langue de bois.

« Nous construirons l’équipe avec la direction sportive, avec celui qui est probablement le meilleur directeur sportif du monde. Nous sommes déjà tombés d’accord avec lui et nous espérons pouvoir l’annoncer pendant les élections. Il faut compléter l’équipe avec un ou deux joueurs, qui terminent leur contrat en 2021 et 2022. L’équipe "Les meilleurs au Barça" et son directeur technique sont déjà en contact avec deux joueurs qui sont des mega-cracks mondiaux. Sur indication de mon directeur technique, à condition qu’il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. Une personne de l'équipe a parlé avec son entourage et la réponse n'a pas été négative. Il n'y a pas encore de détails concrets et nous n'avons pas défini les aspects économiques. Ce ne serait pas un transfert, nous attendrions qu'il termine son contrat. En décembre, je pourrai annoncer le nom du second et il ne laissera personne indifférent. Et même si d’autres prononcent son nom, nous sommes les seuls à être en ligne directe avec lui » a indiqué le patron du mouvement « Les meilleurs au Barça », qui espère bien rafler la mise avec de telles annonces. Reste que les Socios ne sont pas tous unanimes au sujet de Neymar, le Brésilien ayant de nombreux litiges avec le club blaugrana…