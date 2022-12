Le PSG, une marque qatarie, une star s'en écoeure

Il y a le PSG d'avant le Qatar, et le PSG d'après. Et chez les supporters parisiens, si une majorité se réjouit du standing de leur club préféré, ce n'est pas le cas de tous. Et certains sont même un peu dépités.

L’année 2011 a marqué un tournant dans l’histoire du Paris Saint-Germain, la cession du PSG par Colony Capital à Qatar Sports Investments faisant soudainement entrer le club de la capitale dans une nouvelle ère. Désormais, le PSG est un club qui compte sur la scène européenne, la signature à Paris de stars tels que Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ayant imposé Paris sur la carte du football mondial. Le succès est tel que désormais il faut être très malin, ou très riche, pour réussir à acheter une place au Parc des Princes, et que les maillots PSG se vendent par millions, au point d’envahir la planète. Tout cela est bien beau, et fait le bonheur de nombreux supporters parisiens. Mais pas tous. Dans les colonnes de L’Equipe, Thomas Mars, le chanteur de l’excellent et mondialement connu groupe français Phoenix, supporter de longue du Paris Saint-Germain, avoue que tout ne l’emballe pas dans ce PSG version Qatar.

Alpha Zulu our 7th album is out today. It is now yours. We would like to thank all the people that helped us along the way and dedicate it to the one that was missed so much while making it, yet he was always there: Philippe Zdar. https://t.co/zfCIbn1YL2 pic.twitter.com/8kI0bydzE1