PSG : Neymar interdit de séjour à Barcelone, bingo pour Paris !

Lancé dans des négociations intensives pour prolonger éventuellement son contrat avec le Paris Saint-Germain, Neymar sait qu'il ne pourra plus agiter la menace FC Barcelone.

Petites causes, grands effets. En n’obtenant pas le retour de Neymar au Barça lors du mercato 2019, Josep Maria Bartomeu s’est tiré une balle dans le pied et sa démission du poste de président du club catalan un peu plus d’un an plus tard a scellé son échec. Le FC Barcelone se cherche désormais un nouveau président, et ce sont des élections qui désigneront en mars 2021 le nom du successeur de Bartomeu. Parmi les candidats à ce poste, le grandissime favori est Victor Font, lequel a déjà noué des contacts intenses avec les socios, qui sont aussi des électeurs, et qui a surtout déjà le soutien de Xavi. Et le moins que l’on puisse dire est que Victor Font a les idées claires sur l’avenir du Barça, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer le retour possible de Neymar, parti en 2017 au Paris Saint-Germain dans les conditions que l’on sait.

Interrogé par la presse espagnole, Victor Font, qui a de grandes chances de devenir le président du FC Barcelone, est catégorique concernant Neymar. « Je sais que Xavi voit Neymar comme un joueur qui fait des différences, mais il y a d’autres secteurs du club qui doivent avoir leur mot à dire au moment du recrutement. Il y a aussi l'aspect économique et l’institution. Economiquement, Neymar est un joueur pour lequel nous n’avons pas les moyens. De plus, il a quitté le Barça quelques jours après le début de la saison, et pour moi un joueur qui a des problèmes avec le club n’a pas sa place au Barça », a fermement répondu, dans les colonnes de l'Esportiu de Catalunya le candidat à la direction du FC Barcelone. Une prise de position claire et nette, qui arrive au bon moment pour Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, lesquels négocient avec le clan Neymar pour une prolongation de contrat. Car en dehors du PSG, ils sont désormais peu nombreux les clubs à pouvoir faire des folies financières, même pour un joueur aussi talentueux que la star brésilienne.