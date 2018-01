PSG : Neymar sifflé, Pierre Ménès se lâche contre ce « pays de merde »

Dans : PSG, Ligue 1.

Chouchou de Parc du Princes, Edinson Cavani aurait pu devenir le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain contre Dijon (8-0) mercredi. Si Neymar lui avait laissé le penalty.

Concentré sur ses objectifs, le Brésilien a préféré s’en occuper, ce qui a provoqué les sifflets d’une partie des supporters parisiens. Forcément, la recrue estivale à 222 M€ n’a pas apprécié et a quitté la pelouse avant tout le monde au coup de sifflet final. De quoi dégoûter Pierre Ménès qui ne comprend pas la réaction du public.

« Et si finalement Zlatan Ibrahimovic avait raison, quand il a lancé son fameux "pays de merde" ? (...) Comment a-t-on pu devenir un pays qui ne cherche que la polémique et le buzz sans être capable de s’attarder sur l’incroyable performance du joueur ? Cela donne l’impression que ça dérange que Neymar soit en France, et surtout au PSG, alors qu’on devrait tous mesurer la chance d’avoir un joueur comme lui dans notre championnat », s’est plaint le consultant dans sa chronique pour CNEWS Matin.

Neymar risque de s’énerver...

« Et il ne faudrait pas que ce genre d’incidents se renouvelle trop souvent, car ça pourrait vite le faire réfléchir, a-t-il prévenu. D’autant plus que Cavani n’a pas polémiqué. Que Neymar ait été clairement désigné comme tireur de penalty, qu’il soit le patron de l’équipe, il est venu pour ça. Ronaldo ne laisse jamais un penalty au Real Madrid. Messi a attendu d’avoir cinq Ballons d’Or pour en laisser quelques-uns. Cette énième polémique est donc aussi nulle qu’insensée. » Un avis totalement opposé à celui de Daniel Riolo.