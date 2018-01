PSG : Riolo est dégoûté par le manque de classe de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré son quadruplé contre Dijon (8-0) mercredi, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a provoqué une nouvelle polémique.

En cause, le penalty qu’il a tiré et réussi, mais qu’il aurait pu céder à son coéquipier Edinson Cavani. En effet, l’Uruguayen n’a plus qu’un but à inscrire pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du club francilien. De quoi agacer une partie du public qui a sifflé l’ancien Barcelonais au Parc des Princes, mais aussi Daniel Riolo qui refuse de se mettre à genoux devant Neymar.

« On n’est pas obligé, parce qu’il a coûté un bras, parce que c’est une star, parce qu’il est bon pour la L1, son économie, de lui cirer les pompes du matin au soir, non ? Si ? On veut nous faire forcément accepter que Neymar est plus important que le PSG ? Que la L1 aussi tant qu’on y est ! T’invites un mec chez toi qui est archi-blindé, c’est pas parce qu’il peut racheter ton appart' qu’il peut chier sur ton parquet ! », s’est emporté le consultant de RMC, persuadé que le Brésilien a raté une belle occasion de faire taire les critiques.

« Neymar aurait pu être classe »

« Il n’y a pas de polémique inutile, il n’y a pas de problème grave. Il ne s’est même rien passé si on veut, a-t-il reconnu. Mais est-ce qu’on a le droit de dire que Neymar aurait pu être classe, élégant, sympa en laissant le péno à Cavani ? Ça vaut rien, c’est gratos. Si on m’accorde ça, je suis heureux. Juste penser que l’élégance n’est pas une option dans la vie, j’ai le droit ? On peut aussi penser que ça aurait étouffé toutes les polémiques sur les clans du vestiaire parisien ? On pouvait s’éviter les sifflets du Parc à 8-0 ? C’est surréaliste n’est-ce pas ? »

« Oui, comme le mépris de ceux qui reprochent à ces gens de s’exprimer. Oh, c’est Neymar, alors fermez vos gueules les pauvres ! Le foot c’est du résultat, des stats, du blé ! Foutez-moi ce cœur à la poubelle. Votre cerveau y est depuis longtemps. Consommez et fermez-la ! A dire vrai, le geste de Neymar me gêne moins que les arguments de ceux qui le défendent. La vraie vulgarité, c’est eux qui la portent ! Ils se laisseraient insulter par un type au seul motif qu’il est puissant et riche », a dénoncé Riolo, pas vraiment fan de la personnalité de Neymar.