PSG : Neymar seul successeur sérieux de Messi ?

Dans : PSG.

Depuis son départ du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain à l’été 2017, on ne peut pas dire que la carrière de Neymar ait évolué dans le bon sens. C’est pourquoi Rivaldo lui conseille de revenir en Catalogne.

Outre l’aspect financier, avec un salaire annuel proche des 40 M€ au Paris Saint-Germain, Lionel Messi était sûrement l’une des raisons pour lesquelles Neymar a quitté le FC Barcelone. Le Français Antoine Griezmann peut désormais confirmer, il est bien difficile d’attirer la lumière aux côtés de l’Argentin. Le Brésilien a donc été attiré par les projecteurs du Parc des Princes, mais force est de constater que le joueur recruté pour 222 M€ n’a pas tardé à regretter sa décision. Mais pour son compatriote Rivaldo, il n’est peut-être pas trop tard pour réparer ce qu’il décrit comme une erreur. En effet, le Ballon d’Or 1999 conseille à Neymar de revenir au Barça où le fauteuil du patron sera bientôt libre.

« Messi n’est pas éternel. Un jour, son dernier match arrivera et il quittera le football. Aujourd’hui, il fait encore la différence et marque des buts, mais il faudrait qu’il y ait un jour un autre joueur qui tienne son rôle. Et à mes yeux, il n’y a qu’un seul joueur qui est en mesure de remplacer Messi à Barcelone et c’est Neymar, a estimé Rivaldo dans des propos relayés par le Daily Mirror. Il a eu tort de quitter le Barça, mais s’il y revient il pourra faire ce que Messi est en train de faire. » Dans son entretien accordé à France Football cette semaine, l’ancien joueur de Santos assure qu’il n’a aucune raison de quitter Paris.