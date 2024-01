PSG ‍: Luis Enrique secoue Luis Campos en plein mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal du PSG est déjà bien avancé avec la signature de Lucas Beraldo et celle à venir de Gabriel Moscardo. Mais l’entraîneur parisien Luis Enrique en attend plus et ne dirait pas non à un troisième renfort.

Jamais deux sans trois, Luis Enrique attend déjà la troisième recrue du mercato hivernal avec impatience. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a déjà accueilli le défenseur Lucas Beraldo, qui a joué ses premières minutes contre Toulouse mercredi soir lors du Trophée des Champions. Malgré une blessure au pied et une opération à venir, Gabriel Moscardo devrait lui aussi s’engager dans la capitale en provenance des Corinthians. Au total, le PSG va investir 40 millions d’euros sur les deux Brésiliens.

Mais le mercato est loin d’être terminé pour le champion de France en titre… c’est tout du moins ce que Luis Enrique espère. Face à la presse après le sacre au Trophée des Champions mercredi contre le TFC, l’ex-sélectionneur de la Roja a ouvert grand la porte à une troisième recrue. « D’autres potentielles recrues cet hiver ? Bien sûr, pourquoi pas ? Si on peut avoir un joueur qui peut améliorer l'effectif, pourquoi pas ? » a lancé Luis Enrique.

Luis Enrique ouvre la porte à d'autres recrues au PSG

L’entraîneur du PSG en a profité pour saluer les grands débuts de Lucas Beraldo, un joueur très prometteur sur qui il fonde beaucoup d’espoirs. « Il a de la personnalité, de la qualité avec et sans le ballon, c'est un super joueur, je l'ai vu deux fois à l'entraînement. On a de très bonnes informations sur lui, il a fait un bon match » s’est réjoui le coach du Paris Saint-Germain, très satisfait du mercato hivernal du PSG pour l’instant et qui espère donc que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne s’arrêteront pas en si bon chemin. Cela pourrait néanmoins dépendre des éventuels départs, Hugo Ekitike et Keylor Navas étant par exemple cités comme des joueurs susceptibles de quitter le Paris SG d’ici la fin du mois de janvier.