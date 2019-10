PSG : Neymar se prend une claque monumentale

Dans : PSG, Ligue 1.

A 27 ans, Neymar devrait être en théorie au sommet de sa forme et de sa carrière.

Il en est au plus bas niveau depuis sa révélation sous les couleurs de Santos, en 2011. Il était alors le joueur sud-américain évoluant dans son championnat le mieux classé au Ballon d'Or (12e), avant de confirmer lors de ses prouesses avec le FC Barcelone. Finaliste et donc sur le podium du Ballon d’Or en 2015 et 2016, il subissait alors l’ultra-domination de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais était considéré comme leur successeur. Quelques années plus tard, le gadin est spectaculaire.

Seulement 12e l’année dernière, le Brésilien ne figure même pas dans la liste des 30 meilleurs joueurs de la planète révélée ce lundi soir. La faute bien évidemment à ses blessures à répétition dans les grands moments de l'année 2019. Lors de la phase finale de la Ligue des Champions, avant la Copa America que son pays a remporté sans lui, et encore une fois en ce début de saison avec une nouvelle indisponibilité pour plusieurs semaines en raison d’un souci à la cuisse. Une preuve que rien ne va plus, ce qui n’altère finalement pas tant que ça sa valeur marchande, puisque le PSG réclamait encore cet été 200 ME pour lâcher son Brésilien. Pas mal pour un joueur qui n’est pas dans le Top30 mondial selon les joueurs, sélectionneurs et journalistes du monde entier qui font le jury du Ballon d’Or.