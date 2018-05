PSG : Neymar se prend un énorme tacle signé Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Liga.

Le cas Neymar agite toujours les médias espagnols, même si ces derniers jours la rumeur d'un possible départ de la star brésilienne du PSG vers le Real Madrid s'est considérablement atténuée. Et les derniers propos de Cristiano Ronaldo vont probablement éteindre pour quelques semaines ces bruits de couloir. En effet, avant la prochaine finale de la Ligue des champions entre les Merengue et Liverpool, CR7 a été interrogé directement sur le possible duo offensif qu'il pourrait former avec Neymar si ce dernier signait à Madrid.

Et si Cristiano Ronaldo n'a pas directement cité le nom du joueur du Paris Saint-Germain, il a bien fait comprendre ce qu'il pensait de cette idée. « Ici, on parle toujours de nombreux joueurs en période de transferts. Je suis au Real Madrid depuis huit ans, ça parle toujours de 50 joueurs qui vont venir et à la fin, personne ne vient. En fin de compte, ceux qui atteignent la finale sont toujours les mêmes. Les meilleurs sont au Real Madrid: Bale, Benzema, Asensio… Ils sont tous là ! », a lancé la star portugaise du Real Madrid, qui a non seulement égratigné Neymar, mais s'est également fait le Barça pour le même prix. Nul doute que le Brésilien a bien entendu le message et pourra reparler de tout cela avec CR7 en Russie si les deux sélections se croisent.