PSG : Neymar se blesse à l'entraînement, le Brésil tremble

Dans : PSG, Foot Mondial, Mondial 2018.

Deux jours après le match entre le Brésil et la Suisse (1-1), la cheville droite de Neymar fait trembler tout un pays.

Et pour cause, le n°10 du PSG ne s’est quasiment pas entraîné ce mardi. En effet, l’ancien joueur du Barça s’est fait mal en contrant un ballon à l’entraînement et a quitté le terrain avec le kiné de la sélection, Bruno Mazziotti, après seulement 15 minutes sur la pelouse. A l’image de Kylian Mbappé avant France-Australie, Neymar boitait bas au moment de quitter le terrain et a frappé de rage un ballon en rejoignant les vestiaires. Pour rappel, l’attaquant du Brésil avait quitté le stade de Rostov visiblement diminué dimanche après l’opposition face aux Suisses…