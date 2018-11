PSG : Neymar s'est planté, pas le PSG, Dugarry balance

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Christophe Dugarry n'est pas du genre à être tendre que ce soit envers le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs français. Mais après le nul du PSG mardi soir à Naples, le champion du monde 98 a plutôt été sympathique avec la formation de Thomas Tuchel qu'il a trouvée solidaire et impliquée. Seul la copie rendue par Neymar en seconde période n'a pas été du goût du consultant de RMC qui estime que la star brésilienne du Paris SG s'est totalement plantée après la pause.

Mais Christophe Dugarry a surtout retenu du positif. « C’est le genre de match qu'il faut renouveler. Il y a eu une vraie base, un vrai état d'esprit, une vraie solidarité, un vrai don de soi. Il y a eu de tout. Malgré l'égalisation, j'ai aimé les 20 minutes où ils ont souffert après la pause. C'est dans des moments aussi difficile, où tu es dans la souffrance, qu'il faut être solidaires. Liverpool, finaliste de la Ligue des champions, a été en difficulté ici. Dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles. Tu ne peux pas arriver à Naples et mettre le Napoli la tête sous l'eau pendant 90 minutes. Naples est une excellente équipe qui pose des problèmes à tout le monde. J'ai aimé Buffon et l'attitude des mecs. Tout n'a pas été parfait, mais c'est une bonne base de travail. Et tactiquement, j'ai trouvé une équipe qui respectait les consignes. En seconde période, Neymar a été responsable pour beaucoup dans les mauvais choix du PSG. Mais avec ça, Tuchel peut travailler », a reconnu le champion du monde 98, qui a repris espoir concernant l'avenir européen du Paris Saint-Germain.