PSG : Neymar s'est calmé, l'OL et Dortmund peuvent trembler

Dans : PSG.

Très agacé par sa prestation et la performance collective du PSG à Dortmund, Neymar avait disjoncté en fin de match face aux Girondins de Bordeaux.

Déjà averti, le Brésilien s’était rendu coupable d’une grosse faute dans le temps additionnel, qui lui avait valu logiquement un second carton jaune synonyme d’expulsion. Une erreur puisque ce carton rouge ne lui a pas permis de jouer contre Dijon samedi, alors que Neymar indiquait lui-même à la sortie du match contre le Borussia Dortmund qu’il manquait de rythme. De retour pour le match de Coupe de France face à Lyon mercredi soir au Groupama Stadium, le Brésilien est à nouveau très calme, et déterminé à aider son équipe comme Thomas Tuchel l’a indiqué en conférence de presse à la veille du choc à Décines.

« Il est plus calme maintenant. À Bordeaux, il a fait un bon match, malheureusement, avec un carton rouge. Ce n'était pas bien mais c'était comme ça. J'ai le sentiment qu'il est plus calme. Il se prépare bien pour le match de demain, il va jouer, c'est nécessaire. Le plus important est qu'il joue, qu'il soit avec nous dans cette phase décisive. Je suis heureux de jouer avec lui à Lyon. J'ai le sentiment qu'il est vraiment prêt, qu'il est plus calme, confiant, et qu'il trouve son rythme » a expliqué Thomas Tuchel, pour qui il est indispensable de pouvoir compter sur un Neymar en forme physiquement, mais également totalement concentré sur l’objectif collectif de son équipe. Pour rappel, le Brésilien n’aura que deux matchs pour retrouver du rythme avant le choc face au Borussia Dortmund : le déplacement à Lyon en Coupe de France donc, mais également la rencontre contre le Racing Club de Strasbourg samedi à 17h30 en Ligue 1.