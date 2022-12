PSG : Neymar rentre dans un sale état à Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Neymar avait à cœur de faire une grande saison, notamment en vue d'aider le Brésil à être champion du monde. Son début de saison impressionnant au PSG en attestait. Mais, son rêve de coupe du monde s'est brutalement arrêté en quart vendredi, rendant le joueur inconsolable.

Le monde s'est écroulé sous les pieds des Brésiliens vendredi et encore plus sous ceux de Neymar. Grand favori pour remporter la coupe du monde 2022 avec une équipe mieux armée que jamais, le Brésil a été sorti par la Croatie dès les quarts de finale. Une élimination aux tirs au but cruelle, d'autant plus pour la star du PSG. Touché à la cheville droite en début de tournoi, Neymar a travaillé comme un fou pour revenir en phase finale. Face aux accrocheurs croates, il s'est démené pour qualifier la Seleçao marquant même un joli but dans la prolongation.

Neymar déprimé au pire moment pour le PSG

C'est d'autant plus dommage que Neymar avait réalisé un début de saison convaincant au PSG, ayant le Mondial dans le viseur. Il avait réussi à faire taire les critiques françaises tout en récupérant un rythme adéquat pour le Qatar. Son rêve désormais terminé, on peut anticiper un contrecoup pour la star brésilienne. Le PSG le craint fortement d'autant que l'intéressé a eu des paroles explicites concernant sa tristesse depuis la terrible soirée de vendredi.

🚨🗣️ | Neymar s’est exprimé sur Instagram 🇧🇷 :



“Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal […] Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement.” pic.twitter.com/lbg0cksdcf — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 10, 2022

« Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a rendu paralysé pendant 10 minutes, et juste après j’ai commencé à pleurer sans pouvoir m’arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement », a t-il débuté un long post sur Instagram. Des mots forts qui laissent présager une vraie déprime. Pelé l'a bien compris et a tenté de réconforter son jeune compatriote. Aux dirigeants parisiens d'en faire autant alors que le rendez-vous face au Bayern arrive vite et qu'il ne sera pas le même avec un bon Neymar que sans.