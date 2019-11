PSG : Neymar remplaçant contre le Real ? Tuchel jette un énorme froid

Dans : PSG.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après la victoire contre le LOSC (2-0) : « On n’a pas complètement contrôlé le match. En deuxième période, on a loupé beaucoup d’occasions, on a perdu trop de ballons dans notre camp. Ce n’était pas facile, car Lille a défendu en bloc compact. Pour nous, c’est compliqué de jouer un vendredi après une trêve internationale. Mais je suis satisfait et content. On mérite de gagner. En plus, on n’encaisse pas de but, c’est bien aussi. C’est un bon début, même s’il y a forcément des choses à améliorer. Je n’aime pas quand mes joueurs s’économisent comme ça. On a commencé le match en étant trop relâché. Le match contre le Real Madrid ? J’aurais peut-être tous mes joueurs, c’est rare cette saison. Mais le match sera différent que celui contre Lille, car Madrid joue avec un autre style. Ce sera difficile au Bernabéu. Neymar sur le banc à Madrid ? C’est possible, tout est possible. Un quatuor Mbappé - Icardi - Neymar - Di Maria ? Ce serait très courageux. Je ne vais pas prendre une décision maintenant. Ce sera très difficile de faire un choix, mais il ne faudra pas être dans un excès de confiance non plus… », a-t-il déclaré sur Canal+.