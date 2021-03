OL-PSG : Une banderole anti-Qatar fait scandale

Dans : PSG, OL.

Les Bad Gones ont déployé samedi à Lyon une banderole contre le Qatar, propriétaire du PSG. Un message qui a déclenché une grosse polémique à quelques heures du choc OL-Paris.

« Corruption, argent sale, esclavage moderne…Bienvenue chez les Qataris ! », c’est une large banderole exhibée au milieu de la très célèbre place Bellecour de Lyon qui a enflammé les supporters de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain, alors que les deux clubs s’affrontent ce dimanche soir au Groupama Stadium. S’inspirant de ce qu’avaient fait des supporters du PSG avant la finale de la Coupe de la Ligue contre Lens en 2008, lesquels avaient déployé une banderole « Pédophiles, chômeurs, consanguins : bienvenue chez les Ch’tis », les Bad Gones ont revendiqué ce message contre les propriétaires du club de la capitale, lequel est renommé « QSG », comme Qatar Saint-Germain. Bien évidemment du côté des supporters de l’OL, on a jubilé face à ce message destiné à stigmatiser le Qatar, où l’organisation du Mondial 2022 a donné lieu à des drames et des scandales.

Lyon contre Paris, les coups bas pleuvent

Mais sur les réseaux sociaux, nombreux ont également été ceux à rappeler que Fly Emirates est le sponsor principal de l’Olympique Lyonnais, et que cette compagnie aérienne appartient, comme son nom l’indique, aux Emirats arabes unies, pays où les élections n’existent pas et où les droits de l’homme ne sont pas réellement plus respectés qu’au Qatar. Autrement dit, en matière de démocratie, on est plus proche du 0-0 que du 2-2. Et même les Bad Gones ont pris quelques scuds les visant directement, notamment sur la relation tumultueuse de certains adhérents de cette association avec le groupuscule « Génération Identitaire » récemment dissous par le gouvernement. Bref, ce soir c’est OL-PSG, et sur le terrain, ce ne sera pas la France contre le Qatar, mais un sommet de la Ligue 1 dans la course au titre de Champion de France.