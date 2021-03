PSG : Neymar réclame un joueur lyonnais à Paris

Dans : PSG.

Neymar n'est pas le patron du mercato au Paris Saint-Germain, mais la star du PSG espère que Leonardo pourra permettre à Memphis Depay de venir dans la capitale.

Memphis Depay d’un côté, Kylian Mbappé de l’autre, le duel entre l’OL et le PSG, ce dimanche à Lyon, mettra notamment face à face deux attaquants de classe mondiale, et cela avant même que l’on sache si Neymar jouera quelques minutes, ou plus, lors de cette rencontre opposant le 2e au 3e de Ligue 1. Pour Memphis Depay, il s’agit d’un des derniers grands matchs de sa carrière sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, puisque l’international néerlandais entame la dernière ligne droite de son passage à l’OL, l’ancien mancunien n’ayant pas prolongé son contrat malgré les demandes répétées de Jean-Michel Aulas. Annoncé comme proche du FC Barcelone, ou plus récemment de la Juventus, Memphis Depay ne laisse pas indifférent Leonardo, son statut de joueur libre étant un gros atout au moment où le Paris Saint-Germain doit être financièrement prudent, du moins s’il conserve Neymar et Kylian Mbappé dans son effectif. Et avant ce OL-PSG de gala, L’Equipe confirme qu’entre le club de la capitale et l’attaquant néerlandais, il y a un intérêt commun depuis plusieurs années.

Neymar avocat de Memphis Depay au PSG

En 2015, le Paris Saint-Germain avait déjà tourné autour de Memphis Depay avant que ce dernier signe à Manchester United en provenance du PSV. Puis lors du mercato d’hiver 2017, Patrick Kluivert, qui était alors à Paris, avait suggéré à Nasser Al-Khelaifi de faire signer son compatriote, en disgrâce du côté d’Old Trafford. Mais c’est finalement l’Olympique Lyonnais qui avait raflé la mise en sortant le grand jeu pour recruter l'attaquant. Cependant, tout n’est peut-être pas terminé entre Memphis Depay et le PSG, et cette fois l’attaquant lyonnais a un atout majeur dans sa manche. « Si le club de la capitale revient à la charge cet été, il pourra cette fois compte sur un avocat de poids en la personne de Neymar », explique le quotidien sportif. La star brésilienne du Paris Saint-Germain et Memphis Depay s’apprécient mutuellement, et si le joueur de l’OL n’est pas un proche de Neymar, ils sont suffisamment potes pour que ce dernier l’invite à ses fameux anniversaires. Le Brésilien serait très satisfait de voir Memphis Depay le rejoindre à Paris, le message est passé.