PSG : Neymar récidiviste, il le dénonce

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Neymar était très attendu mardi soir face au Bayern Munich mais encore une fois, le n°10 du PSG a déçu.

Auteur d’une bonne première partie de saison, Neymar n’est plus que l’ombre de lui-même depuis son retour de la Coupe du monde. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a déçu face à Marseille puis sur la pelouse de Monaco, ce week-end. Par conséquent, l’international brésilien était très attendu ce mardi soir en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il s’agissait même du match de la dernière chance selon Daniel Riolo et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien crack du FC Santos n’a pas montré grand-chose. Trop prévisible, pas assez impactant, manquant de vitesse et de justesse, Neymar est passé à côté de ce grand rendez-vous. Encore une fois, la star du PSG a déçu et c’est l’échec de trop pour Alain Giresse, ancien milieu de terrain des Bleus et de Paris, qui a livré son spleen au sujet de Neymar dans les colonnes du Parisien.

Alain Giresse n'en peut plus de Neymar

« Neymar en a encore trop fait. Ca manque de simplicité… C’est toujours pareil. Il a du mal sur les un contre un à faire la différence. Si en plus il y a des ballons perdus bêtement… Messi en revanche, je l’ai trouvé pas mal. Il a orienté, percuté. Il a failli marquer, mais Pavard a sorti le ballon miraculeusement » a livré Alain Giresse, dépité au sujet de Neymar et qui ne semble plus avoir envie de donner de nouvelle chance à l’international brésilien. L’ex-milieu du PSG a tout de même trouvé quelques satisfactions dans ce match. « On a retrouvé du bon Sergio Ramos, qui a été très bien derrière. En revanche, on a vu quand même aussi que sur les côtés sur le plan défensif, ce n’était pas ça. Coman a créé la panique ». Autrement dit, Christophe Galtier a du pain sur la planche avant le match retour à Munich dans trois semaines. Mais l’entraîneur du PSG pourra cette fois compter sur Kylian Mbappé dès le coup d’envoi. Et cela peut tout changer.