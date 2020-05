PSG : Neymar rassure le Qatar, il n'est pas en mode apéro visio

Dans : PSG.

Toujours au Brésil, où il est parti dès le début du confinement, Neymar bosse comme un dingue afin de ne pas subir physiquement les effets de cet arrêt de la compétition.

Le Paris Saint-Germain ne sait pas encore où et quand reprendra la Ligue des champions, le club de la capitale dépendant désormais de l’UEFA. Mais tandis que l’on évoque un retour à l’entraînement en juin prochain, Neymar ne se ménage pas. Alors que certains reprochaient parfois dans le passé à la star brésilienne du PSG de ne pas avoir une hygiène de vie à la hauteur de son talent, l’attaquant de la Seleçao et du PSG utilise les réseaux sociaux pour démontrer que pendant cette période sans football il ne se laisse pas du tout aller. Au menu de Neymar, un énorme travail physique avec son préparateur particulier.

Et Ricardo Rosa de dévoiler le menu quotidien de Neymar. « On maintient un bon niveau de performance pour que Neymar puisse retourner en France à tout moment et en bon état. Le travail continue d’être varié et nous avons fait non seulement du travail sur la force, mais aussi fait de la prévention, la mobilité, du relâchement myofascial, la stabilité des articulations, et du cardio. Côté football on travaille avec le ballon grâce à du foot-volley mais également sur le terrain. Nous essayons de créer des jeux de manière ludique. Je crois que de cette façon, il devrait revenir en bon état, puisque nous devrions avoir peu de temps pour nous entraîner et reprendre les matches », a confié le préparateur physique de Neymar. Du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, on peut dormir tranquille, le Brésilien reviendra en forme pour finir le boulot.